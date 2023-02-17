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Песков заверил в добровольности планируемых взносов с бизнеса

13:41
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Эта мера находится на стадии обсуждения

Взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это дорога с двусторонним движением. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею взимания с бизнеса взносов с прибыли.
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Пескова попросили рассказать, как в Кремле отнесутся к бизнесу, который не захочет осуществлять добровольно такие взносы. В ответ представитель президента подчеркнул, что "там ключевое слово — добровольный".

Однако "необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая сторона, хотя все мы на одной стороне, но четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и тех потребностях, которые сейчас существуют у страны", заявил Песков.

Пресс-секретарь президента заявил, что пока идет обсуждение этой инициативы, продолжаются контакты с представителями предпринимательской среды на уровне кабмина, сообщает "Интерфакс".

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что будут подготовлены специальные поправки в налоговое законодательство, "скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с прироста финансового результата за последние годы".

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