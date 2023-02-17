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ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро

14:02
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Москва предупредила Брюссель о последствиях конфискации этих средств

С начала российской специальной военной операции на Украине государства Евросоюза заморозили в общей сложности активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
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Чиновник заявил, что работа по поиску российских активов, подпадающих под действие санкций Евросоюза, продолжается. При этом Брюссель "ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине", сообщает ТАСС.

В рамках антироссийских санкций ряд государств заблокировал активы, принадлежащие гражданам и компаниям России. Активно обсуждается конфискация замороженных активов для передаче Украине. 4 февраля Генпрокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Российская сторона подчеркнула, что на такие действия будет дан соответствующий ответ, поскольку Москва расценивает это как воровство средств российских граждан и бизнеса.

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