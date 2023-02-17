ЕС заморозил активы российского бизнеса и физлиц на 21,5 млрд евро

Москва предупредила Брюссель о последствиях конфискации этих средств

С начала российской специальной военной операции на Украине государства Евросоюза заморозили в общей сложности активы граждан и бизнеса из России на 21,5 млрд евро. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Чиновник заявил, что работа по поиску российских активов, подпадающих под действие санкций Евросоюза, продолжается. При этом Брюссель "ищет юридическую формулу, чтобы передать эти средства Украине", сообщает ТАСС.

В рамках антироссийских санкций ряд государств заблокировал активы, принадлежащие гражданам и компаниям России. Активно обсуждается конфискация замороженных активов для передаче Украине. 4 февраля Генпрокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Российская сторона подчеркнула, что на такие действия будет дан соответствующий ответ, поскольку Москва расценивает это как воровство средств российских граждан и бизнеса.

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