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Путин напомнил про астрономические запасы газа в России

14:24
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Россияне будут полностью обеспечены этим видом топлива

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 февраля, в режиме видеоконференции принял участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО "Газпром".
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Глава государства напомнил, что "Газпром" — это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа. Президент назвал запасы газа на месторождениях "Газпрома" астрономическими, несоизмеримыми с запасами других стран. 

Владимир Путин отметил, что за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит еще как минимум 20%, а может и больше.

В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной, причем более половины такого прироста придется на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста ее экономики, рассказал Путин.

Однако при всей значимости вопросов международной торговли главное для России – это собственное развитие, обеспечение уверенного экономического роста, экономической безопасности страны, бесперебойного снабжения российских предприятий и регионов, а также повышение качества жизни людей во всех регионах России, цитирует президента пресс-служба Кремля.

Ранее российский вице-премьер Александр Новак заявил, что в ближайшие пять-десять лет мир столкнется с серьезными проблемами, сильнее всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако, по словам Новака, ресурсы там очень ограничены, поэтому увеличение не будет долгосрочным.

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