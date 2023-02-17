Российская ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

Нанесен урон живой силе и технике противника

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила вертолет Мми-8 украинской армии в районе населенного пункта Никольское Херсонской области. Об этом в пятницу. 17 февраля, рассказали в Министерстве обороны России.

В ведомстве рассказали, что за сутки уничтожено девять украинских беспилотников, перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM.

В районе Херсона поражены два украинских склада с боеприпасами, на херсонском направлении уничтожено до 35 украинских военных, две гаубицы "Акация" и установка РСЗО HIMARS.

На южно-донецком и запорожском направлениях потери противника за сутки составили более 70 человек, на донецком направлении — до 200 человек, на краснолиманском — до 90 человек, на купянском — до 80.

Ранее в Минобороны рассказали, что в зоне спецоперации надежную защиту наших подразделений обеспечивают зенитные ракетные комплексы "Бук-М2". Высокомобильные комплексы уничтожают различные воздушные цели: вражеские беспилотники, баллистические ракеты, снаряды, выпущенные из американских HIMARS, вертолеты и самолеты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"