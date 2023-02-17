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Берлин назвал сроки поставок танков Украине

15:01
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Германия разрешила передачу немецких танков украинским военным

Немецкие танки Leopard будут поставлены Украине "самое позднее в последнюю неделю марта". Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал глава германского Министерства обороны Борис Писториус.

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Отвечая на слова журналиста о лидирующей роли Германии в помощи Украине, глава Минобороны подчеркнул, что "лидерство не означает слепо идти вперед, не проверяя, следуют ли за вами партнеры, с которыми вам приходится все делать вместе".

По мнению Писториуса, "лидерство всегда означает оглядываться назад и видеть, что вы берете всех с собой, и, прежде всего, лидерство также означает ответственность", сообщает ТАСС.

Ранее источники рассказали, что правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1. Предполагается, что 88 танков Leopard 1 поставит компания Rheinmetall, еще 99 — Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft.

Однако вслед за этим министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Украина сможет получить лишь половину батальона танков Leopard 2 A6 вместо двух батальонов.

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