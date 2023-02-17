Кабмин направит 1 млрд рублей на туристическую программу для школьников

В программе участвуют уже 29 субъектов Российской Федерации

На детскую туристическую программу в России, благодаря которой школьники могут совершать короткие экскурсионные поездки по родному краю или соседним регионам, будет направлен 1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

В 2023 году число регионов, участвующих в программе, увеличилось с 18 до 29. Федеральные средства позволят компенсировать их затраты на разработку специальных туристических пакетов для детей школьного возраста и организацию таких поездок.

Предполагается, что в 2023 году в рамках программы не менее 200 тысяч детей смогут совершить небольшие увлекательные путешествия, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос создания программы гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма. Кроме того, в России будет создана программу научно-популярного туризма для молодежи.

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