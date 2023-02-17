"Расстроились, наверное": Лукашенко пошутил на встрече с Путиным

Президент России сказал, что разделяет позицию Лукашенко

Владимир Путин в пятницу проводит встречу с Александром Лукашенко. Российский лидер заявил, что смотрел пресс-конференцию своего белорусского коллеги, прошедшую накануне.

"Лучше б не смотрели: расстроились, наверное", - с улыбкой пошутил Александр Лукашенко.

"Нет, почему? Разделяю ваши позиции, подходы. Вы знаете", - ответил Путин.

Во время встречи президент Белоруссии заявил, что Минск в 2022 году выполнил все договоренности с Москвой в сфере обороны и безопасности.

"Все, о чем мы договаривались ... месяца три назад по обороне и безопасности, белорусская сторона на 100% выполнила по прошлому году. И даже больше сделали", - приводит РИА Новости слова Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко озвучил инициативу собрать в Минске Владимира Путина и Джо Байдена, который будет находиться с визитом в Польше. Однако в Кремле сомневаются, что президент США "откликнется" на идею белорусского лидера.

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