Послов Нидерландов и Италии вызвали в МИД России

Дипломата был заявлен протест против антироссийских действий

Посол Нидерландов в России Хиллес Бесхоор Плух и посол Италии в России Джорджо Стараче в пятницу, 17 февраля, были вызваны в российское Министерство иностранных дел.

От нидерландского дипломата в ведомстве потребовали прекратить навязчивые попытки безосновательно возложить на Российскую Федерацию ответственность за авиакатастрофу рейса МН17 "Малайзийских авиалиний" в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

Послу было заявлено о неприемлемости продвигаемой властями королевства практики, препятствующей выполнению посольством России в Нидерландах своих прямых функций, а также о деструктивной позиции властей Нидерландов в визовом вопросе.

Итальянскому послу было выражено недоумение российской стороны в связи с отменой в Италии в последнее время выступлений ряда российских исполнителей. Указано, что эти решения итальянских властей, к сожалению, свидетельствуют о проявлении тенденции к дискриминации деятелей искусства России и сужению культурно-гуманитарных обменов.

Послу было заявлено, что Россия остается открытой к диалогу в области культуры и не намерена вводить ограничений в отношении деятелей культуры из Италии, естественно, если итальянская сторона будет соблюдать условия равноправия и взаимности при осуществлении связей в данной сфере, сообщается на официальном сайте МИД.

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