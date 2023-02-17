Метель и сильный снег ожидаются в Москве в выходные

Давление будет пониженным

Снег, метель и усиление ветра до 17 м/с прогнозируются в Москве в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что в субботу погода начинает меняться с антициклональной, когда "облачно с прояснениями, можно будет и луну увидеть, и совсем небольшой снежок", на ветреную погоду с сильным снегом.

Ночью в субботу прогнозируются снежные заносы и снег, в воскресенье – метель, снежные заносы, снег, местами сильный снег. В результате высота сугробов к понедельнику повысится и будет превышать 40 см.

Атмосферное давление при этом понизится на 20-25 мм ртутного столба, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества в столице прогнозируется морозная и суровая по характеру погода. Метеоролог отметил, что "23 февраля — праздник мужской и погода будет носить такой нордический, суровый, серьезный характер". В столичном регионе ожидается северный и северо-западный ветер, хотя и небольшой. Будет облачно с прояснениями.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"