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Метель и сильный снег ожидаются в Москве в выходные

16:00
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Давление будет пониженным

Снег, метель и усиление ветра до 17 м/с прогнозируются в Москве в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Метеоролог отметил, что в субботу погода начинает меняться с антициклональной, когда "облачно с прояснениями, можно будет и луну увидеть, и совсем небольшой снежок", на ветреную погоду с сильным снегом.

Ночью в субботу прогнозируются снежные заносы и снег, в воскресенье – метель, снежные заносы, снег, местами сильный снег. В результате высота сугробов к понедельнику повысится и будет превышать 40 см.

Атмосферное давление при этом понизится на 20-25 мм ртутного столба, цитирует эксперта "Интерфакс".

Ранее Вильфанд рассказал, что в День защитника Отечества в столице прогнозируется морозная и суровая по характеру погода. Метеоролог отметил, что "23 февраля — праздник мужской и погода будет носить такой нордический, суровый, серьезный характер". В столичном регионе ожидается северный и северо-западный ветер, хотя и небольшой. Будет облачно с прояснениями.

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