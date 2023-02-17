Путин обсудил с Лукашенко вопросы военного сотрудничества и безопасности

Встреча прошла в Ново-Огарево

Владимир Путин в пятницу провел встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Лидеры обсудили весь спектр отношений России и Белоруссии, интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также вопросы безопасности и военного сотрудничества, сообщает "ТВ Центр".

Одна из главных тем - исполнение правительствами двух стран поставленных им экономических задач, в частности, по единому рынку и импортозамещению. Приветствуя коллегу, Владимир Путин отметил, что взаимный товарооборот в прошлом году достиг рекордного уровня в 43 миллиарда долларов. Углубляется промышленная кооперация.

"За последние десятилетия очень многое в Белоруссии сохранено того, что еще досталось от Советского Союза, и получило позитивное развитие. Больше того, объединяя усилия, мы создаем некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны – потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы", - отметил Путин.

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