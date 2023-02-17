ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: До конца года обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено

15:57
  • пятница
  • 17 февраля 2023

По Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

Обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено до конца 2023 года. В ближайшие три года столица закупит 150 отечественных трамваев нового поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Это позволит еще больше расширить парк", - написал мэр.

Собянин отметил, что производство столичных трамваев локализовано на 90%. Кроме того, к концу 2023 года в Москве будут ходить только трамваи с низким полом. Это удобно для всех, особенно для маломобильных, пожилых людей и для пассажиров с детьми.

Мэр подчеркнул, что Москва поддерживает отечественное машиностроение и закупает трамваи только у российских производителей, а они, в свою очередь, переходят на российские материалы.

"Наш город невозможно представить без трамваев. И мы многое делаем для того, чтобы этот вид транспорта развивался", - заключил Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Парк трамваев
Парк трамваев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.