Собянин: До конца года обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено

По Москве будут курсировать только трамваи с низким полом

Обновление парка трамваев в Москве будет полностью завершено до конца 2023 года. В ближайшие три года столица закупит 150 отечественных трамваев нового поколения, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Это позволит еще больше расширить парк", - написал мэр.

Собянин отметил, что производство столичных трамваев локализовано на 90%. Кроме того, к концу 2023 года в Москве будут ходить только трамваи с низким полом. Это удобно для всех, особенно для маломобильных, пожилых людей и для пассажиров с детьми.

Мэр подчеркнул, что Москва поддерживает отечественное машиностроение и закупает трамваи только у российских производителей, а они, в свою очередь, переходят на российские материалы.

"Наш город невозможно представить без трамваев. И мы многое делаем для того, чтобы этот вид транспорта развивался", - заключил Собянин.

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