Le Monde: Макрон своим заявлением вывел из себя Зеленского

Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в ходе переговоров

Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает раздражать своих партнеров, предлагая дать Москве гарантии безопасности в надежде урегулировать конфликт. Об этом пишет обозреватель Филипп Рикар в статье для газеты Le Monde.

По словам журналиста, высказывание французского лидера о необходимости диалога с Россией вывело из себя украинского президента Владимира Зеленского.

"Позиция французского руководства иногда озвучивается в неподходящий момент, подрывая только что прозвучавшие заявления о поддержке Украины", - приводит РИА Новости выдержки из публикации.

По мнению Филиппа Рикара, Макрон видит урегулирование конфликта Москвы и Киева в ходе переговоров, а не на полях сражений.

Ранее в феврале президент Франции наградил Владимира Зеленского высшей наградой страны - орденом Почетного легиона.

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