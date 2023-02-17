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Шольц признал, что внутри ФРГ нет единства по поставкам оружия Киеву

17:16
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Канцлер ФРГ призвал союзников следовать обещаниям

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разногласиях в Германии из-за санкций против России и поставок оружия Украине.
Bloomberg: признание Германии о танках для Украины говорит о провале Запада

"Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве - которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по РИА Новости).

Шольц также призвал союзников следовать данным обещаниям и предоставить Киеву танки.

17 февраля глава германского Министерства обороны Борис Писториус заявил, что немецкие танки Leopard будут поставлены Украине "самое позднее в последнюю неделю марта".

Ранее источники рассказали, что правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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