Шольц признал, что внутри ФРГ нет единства по поставкам оружия Киеву

Канцлер ФРГ призвал союзников следовать обещаниям

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал о разногласиях в Германии из-за санкций против России и поставок оружия Украине.

"Да, есть некоторые – а мы в демократическом государстве - которые не так уверены в том, что это правда хорошая идея вводить все эти санкции и поставлять всё это множество оружия на Украину", - заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности (цитата по РИА Новости).

Шольц также призвал союзников следовать данным обещаниям и предоставить Киеву танки.

17 февраля глава германского Министерства обороны Борис Писториус заявил, что немецкие танки Leopard будут поставлены Украине "самое позднее в последнюю неделю марта".

Ранее источники рассказали, что правительство ФРГ выдаст разрешение немецким оборонным компаниям на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

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