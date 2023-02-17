Врачи боятся делать Костомарову новую операцию

Врачам удалось остановить распространение некроза

Появились новые данные о состоянии фигуриста Романа Костомарова. Этим утром врачи поставили ему дренаж для выведения жидкости из легкого, пишет "Спорт-Экспресс" со ссылкой на свои источники.

Сейчас у Костомарова продолжается отек организма. Кроме того, есть проблема с забиванием сосудов и наличием подкожной жидкости.

Пока что врачи не решаются делать фигуристу новые операции, пишет "СЭ". Врачи считают, что на организм будет слишком большая нагрузка из-за наркоза. Тем не менее, вопрос операции "не снят с повестки".

В свою очередь РЕН сообщает, что врачам удалось остановить распространение некроза.

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