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США возьмут на контроль выделяемую Киеву помощь

18:10
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Мошенничество угрожает новым поступлениям средств

Власти США намерены направить на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью. Об этом сообщили генеральные инспекторы профильных ведомств в интервью газете Wall Street Journal.

"Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время. Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление... угрожает продолжению этой помощи", - заявила заместитель генерального инспектора Госдепа Диана Шоу (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ сообщили, что американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, и мотивируют это тем, что в противном случае Украине будет труднее получить военную помощь от Запада.

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