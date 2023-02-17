США возьмут на контроль выделяемую Киеву помощь

Мошенничество угрожает новым поступлениям средств

Власти США намерены направить на Украину аудиторов для контроля за выделяемой помощью. Об этом сообщили генеральные инспекторы профильных ведомств в интервью газете Wall Street Journal.

"Это невероятно большой объем помощи, который выделяется одному правительству или для единственной цели в короткое время. Всякое мошенничество, растрата, злоупотребление... угрожает продолжению этой помощи", - заявила заместитель генерального инспектора Госдепа Диана Шоу (цитата по РИА Новости).

Ранее СМИ сообщили, что американские чиновники оказывают давление на Киев, чтобы он более активно вел боевые действия, и мотивируют это тем, что в противном случае Украине будет труднее получить военную помощь от Запада.

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