Собянин: За два года в рамках акции "Ученые — в школы" провели более 560 лекций

Акция популяризирует науку среди учащихся и помогает выбрать будущую профессию

За два года в 200 столичных учебных заведениях прошла акция "Ученые - в школы". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За это время столичные ученые прочитали для школьников больше 560 лекций.

"Научные работники поделились знаниями в разных сферах - от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях", - написал Собянин.

Акция помогает детям определиться с будущей профессией и найти идеи для собственных исследований и проектов.

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