ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: За два года в рамках акции "Ученые — в школы" провели более 560 лекций

18:14
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Акция популяризирует науку среди учащихся и помогает выбрать будущую профессию

За два года в 200 столичных учебных заведениях прошла акция "Ученые - в школы". Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. За это время столичные ученые прочитали для школьников больше 560 лекций.

"Научные работники поделились знаниями в разных сферах - от геологии до вирусологии и медицины. Школьники задавали вопросы и участвовали в дискуссиях", - написал Собянин.

Акция помогает детям определиться с будущей профессией и найти идеи для собственных исследований и проектов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Лекция в школе
Лекция в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.