Запрос на родную культуру: россияне перестают отмечать День святого Валентина

Наблюдается осознанный протест граждан навязанным западным ценностям

На этой неделе мир отметил католический день святого Валентина, широко известный как праздник всех влюблённых. К большой и весьма неприятной неожиданности наших бизнесменов и рестораторов в России продажи подарков к 14 февраля упали более чем вдвое, а посещаемость ресторанов - и того больше. Добили аналитики и социологи - по всем опросам и выкладкам для россиян ценность этого праздника снижается, тот же ВЦИОМ приводит данные, согласно которым как праздник день святого Валентина воспринимают всего 26% россиян. А ведь были времена, когда 14 февраля отмечал каждый второй россиянин.

Эти кадры сняли в одном из московских торговых центров. В День святого Валентина на покупателей эффектно сбросили 40 тысяч воздушных шаров. Цель акции понятна - привлечь как можно больше людей в магазины.

Однако надежды российских ритейлеров собрать рекордные выручки лопнули как эти воздушные шары в руках людей. Продажи валентинок, цветов, подарков падают. И дело не в том, что люди жадничают. Нет. Снижается ценность самой даты - 14 февраля.

Всероссийский центр изучения общественного мнения впервые оценил отношение к 14 февраля в начале двухтысячных. И тогда ровно половина жителей нашей страны День влюблённых праздновала. Интерес к дате медленно угасал, а с 2014 года ощутимо пошёл вниз. Сейчас лишь 26 процентов россиян праздновали День святого Валентина.

"Если ещё в двухтысячных годах на волне потребительского бума День святого Валентина в своем календаре учитывал примерно каждый второй россиянин, то сегодня это делает каждый четвертый. И вот это снижение популярности идёт по всем возрастным группам. При этом праздник, несмотря на снижение, остается наиболее близким для молодых", - рассказал Илья Ломакин, эксперт Департамента издательских программ ВЦИОМ.

Что объяснимо. Молодые годы - время романтики, первой любви и душевных переживаний. Святому Валентину до сих пор рада половина россиян в возрасте до 24 лет. На отношение к празднику всегда влиял и контент - раньше это были западные сериалы, сейчас - популярные блогеры. Они обязательно устраивают вторым половинкам яркие сюрпризы.

Западная католическая культура разнесла по всему миру День святого Валентина. В нашей стране ещё недавно был период, когда многие хотели повторять всё так, как делают там. Сейчас наблюдаются обратные процессы – причем, не только в России.

Например, в Индии предложили отказаться от праздника и вместо него учредить "день обнимания коров". Никакой шутки - животное священно в этой стране. Одна из причин отрицания западного дня влюбленных в том, что 14 февраля активно начали использовать ЛГБТ-активисты. Однополые партнёры проводят вместе романтические вечера, гуляют на публике. Ради своих высказываний день используют и другие акционисты. В России всё сильнее чувствуется запрос на родную культуру и традиции.

Подобное вполне похоже и на осознанный протест россиян навязанным ценностям. Западные страны сейчас объявили войну всему русскому, в том числе и нашей культуре. Российское общество отвечает.

"Мне кажется, что даже у молодежи, которая была очень прозападно настроена, это вызывает какой-то глубокий протест. Потому что все-таки корни - они есть корни. Мы будем возвращаться и смотреть на наши русские праздники. У нас действительно есть - и не только советские, но и русские праздники", - говорит Наталья Панфилова, семейный психолог, преподаватель Московского института психоанализа.

Многие сейчас в качестве примера приводят праздник День семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. А корнями он уходит к православным святым Петру и Февронии. Кроме того, сразу после католического Дня святого Валентина в нашей стране есть праздничные даты 23 февраля и 8 марта.

Абсолютное большинство россиян 23 февраля и 8 марта празднуют. И не скупятся на подарки своим вторым половинкам, оказывают знаки внимания, признаются в любви. Конечно, некоторые скажут: День святого Валентина отличается по смыслу. Но соцопросы показывают, что для половины россиян, кто 14 февраля ещё отмечает, это, прежде всего, возможность сказать о своей любви и провести день со второй половинкой. Нежно, душевно и наедине. Только разве бывает у настоящей любви расписание? Самые крепкие пары радуют и берегут друг друга всегда, а не только по праздникам.

Что же касается 14 февраля и других дат, каждый решает сам, какие праздники праздновать, какие слова говорить и кому. Прямо сейчас, согласно соцопросам, влюблены 60 процентов населения страны. Пятнадцать лет назад это чувство испытывала только половина наших сограждан. Так что? несмотря на уход в забвение Дня святого Валентина, любить в России стали больше.

Пётр Вершинин. Андрей Корнилов. Татьяна Каминская. "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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