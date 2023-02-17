Внеземная жизнь или шпионаж: что известно о таинственных летающих объектах

Некоторые специалисты полагают, что это обычные аэростаты

Куда больше предвыборной кампании американцев на этой неделе занимала охота за чем-то странным, что летало над целым рядом штатов. Обсуждались и места их появления, и способы сбития, и рассказы пилотов, которые так до сих пор и не очень понимают, что же такое они сбивали, ну и, конечно, особое место в обсуждениях занимало происхождение неопознанных летающих объектов. Бензина в огонь подлил и Китай, который сообщил о том, что его ВВС также наблюдают странные объекты и планируют их сбить, а потом замолчал. Только в китайских соцсетях стали массово появляться видео светящихся шариков. И на этом мир прорвало. Где только не видели эти несчастные НЛО, вплоть до Украины и Молдавии.

Явно заскучавшие в информационном болоте из новостей про далёкую Украину и документы, которые то и дело находят в домах высокопоставленных политиков из обеих партий, американские фанаты "Секретных материалов" наконец вздохнули полной грудью. Ведь всего за пару дней сбиты один китайский шар и как минимум три неопознанных летающих объекта.

За тем, как из океана вылавливали обломки китайского шара, в прямом эфире следила вся страна. Теперь ждут, когда же будет обнаружено то, что осталось, если конечно, осталось от других сбитых объектов. Ведь накопилась масса вопросов и главный - неужели и правда летающие тарелки?

"То, что произошло за минувшие две недели, это настоящее безумие. И наши военные должны иметь план не только для понимания того, что происходит, но и для оценки последствий", - заявил сенатор от штата Монтана Джон Тестер.

"В небе над нашей страной происходит что-то необычное. Президенту Байдену стоит быть честным с американцами", - сказал лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митчелл МакКоннелл.

И спустя две недели он всё-таки попытался. Вышло, правда, как всегда: путанно, невнятно и лишь добавило вопросов. "Мы пока точно не знаем, что представляют из себя эти объекты. Но ничто не указывает на то, что они связанны с разведывательной программой. В любом случае, мы сейчас внимательно изучаем объекты", - сказал Байден.

Причем, целой специально созданной межведомственной группой. Сам факт её создания и уровень секретности уже свидетельствует о многом. Не зря ведь и бравые пилоты ВВС неоднократно предупреждали – истина где-то рядом.

"Действительно, американские пилоты периодически сталкиваются с некими неопознанными летающими объектами, которые могут иметь внеземное происхождение, а могут не иметь. Просто не могут определить, чьи это объекты и как они летают быстро, нарушая законы физики, опять-таки, по мнению тех пилотов, которые с ними сталкивались. Такой дискурс, связанный с нормализацией всего, что связано с НЛО, он уже давно существует. С 15 года публикации выходят, и Пентагон свои архивы постепенно раскрывает", - сообщил политолог-американист Малек Дудаков.

Правда, не все. До сих пор, например, под грифом "секретно" информация о так называемой "Зоне 51" в пустыне Невады. Или настоящем подземном городе Дульсе в Нью-Мехико. Там якобы уже давно контактируют с внеземными цивилизациями и изучают "зеленых человечков".

И в то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной, неопознанные объекты, бороздящие уже наше небо, периодически фиксируются землянами. При Трампе, например, странные шары тоже залетали в воздушное пространство Америки аж три раза! Сам 45-й президент, правда, не в курсе. Ну а то, что их стали чаще фиксировать, так тоже вполне объяснимо.

"Сотрудники североамериканского командования ПВО настроили параметры радиолокационных систем. Просто изменили степень их чувствительности. Чтобы искать то, что летает медленно, высоко и небольших размеров", - пояснил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности.

Получается, раньше были не настроены? Или история с первым аэростатом, когда за неспешность администрацию Байдена обвинили в политической импотенции, толкает Пентагон на неоправданный героизм. Ведь каждая выпущенная ракета бюджету обходится в 450 000 долларов! Американцам это даёт массу поводов для шуток.

В китайском зонде, пишет New York Post, были электронные механизмы и датчики. Которые могли использоваться для сбора разведданных. Видимо, поэтому Байден особо отметил – Америка не будет извиняться перед Пекином. По другим сбитым объектам - никаких подробностей. Известно лишь, что один был цилиндрической формы. А другой – восьмигранник. Оба двигались на малой высоте.

Некоторые специалисты уверены: это обычные аэростаты. Коммерческие или научные. Такие, например, используют метеорологи.

В отсутствии хоть каких-то внятных объяснений рождаются самые разные предположения. И учитывая политическую обстановку в Штатах, да и в мире в целом, пожалуй, одна из самых правдоподобных - шпионаж.

"Всё-таки, давайте будем иметь в виду, что это такая политическая демагогия. Речи не идёт о том, что эти объекты имеют неземное происхождение. Не зря самый первый аэростат завис над штатом Монтана, где располагаются те самые шахты запуска баллистических ракет", - рассуждает Малек Дудаков.

Дела у хозяина Овального кабинета сейчас действительно идут неважно. Демократы теряют политические очки, население устало помогать Украине. Тут еще громкое расследование о диверсии на "Северных потоках". А ведь выборы не за горами - что только не почудится.

Кстати, большинство сообщений о контактах с представителями внеземных цивилизаций поступают из США, Канады и Великобритании. То есть из англоговорящих государств. А вот в России всё как-то более-менее спокойно. Уж не наши ли это "зеленые человечки", иронизирует рунет. Военные эксперты подчёркивают: объекты – разведчики действительно всё чаще стали видеть в зонах боевых действий или над военными базами. Канада, США, Африка, Китай.

Особенно их привлекают ядерные объекты. И это тот редкий случай, когда конспирологи полностью согласны с солидными военными аналитиками. С одной лишь весомой оговоркой: Это не разведка. А своего рода контроль со стороны старших – более разумных товарищей. Мы для них, ей Богу, как дети со спичками. Отвлечешься на минуту - и быть беде. Кто-то даже шутит: "У человечества есть лишь два шанса на спасение. Взяться за ум - что маловероятно. Или инопланетяне…которые прилетят и всё исправят".

Мысль о том, что кто-то там сверху за нами приглядывает и не допустит, например, ядерного апокалипсиса, действительно вселяет надежду. Но что, если они не прилетают, а эвакуируются. Понять бы только куда, и главное почему.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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