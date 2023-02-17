"Беззубая позиция ": Польша и Украина принялись унижать Германию

Шольцу может не хватать характера и политического опыта

На неделе повеселили поляки. Варшава обвинила Германию - вы не поверите - в начале российской операции на Украине. Дескать, Берлин выстроил финансовую базу, которая позволила Путину начать СВО. Поляки вообще относятся сейчас к Германии безо всякого пиетета. То, как они требуют у немцев повторных репараций за Вторую мировую - вообще отдельная тема. И, очевидно раздосадованная твёрдым отказом в этом вопросе Польша решила более себя не сдерживать и, взяв пример с Украины, просто-таки вытирать ноги о Берлин. Самое странное в происходящем это не то, какой поток презрения и издевательств выливается сейчас на немцев. Это то, что немцы молчат.

Европейские СМИ сообщают о новых претензиях Польши к Германии чуть ли не каждую неделю. Премьер Моравецкий обвинил Берлин в нанесении ущерба Европе, а еще в краже будущего, в сознательном промедлении с оказанием военной помощи Украине, в нарушении правил европейского рынка. На днях Варшава ударила тяжелой артиллерией – оказалось, что Германия виновата в страшном - в начале российской спецоперации.

Даже самые экзотические обвинения Польши в адрес Германии особого удивления уже не вызывают. Зато самих немцев удивляет и злит реакция собственного правительства на регулярное унижение.

"Про Анналену Бербок говорить не приходится, хотя она была обязана реагировать на недипломатическое поведение представителей другого государства. Да, любая критика воспринимается СМИ, а это реально четвертая власть в Германии, как подарок Кремлю", - рассказал Владислав Белов, заместитель директора по научной работе Института Европы РАН.

Самым агрессивным критиком Германии по праву считается бывший украинский посол Андрей Мельник, который назвал канцлера Шольца обиженной ливерной колбасой за отказ приехать в Киев. При этом немецкий лидер отказался от визита не на ровном месте. А после того, как Украина заявила о нецелесообразности поездки в страну президента Германии Штайнмайера - якобы за его тесные связи с Россией. После многочисленных оскорблений в адрес официального Берлина Андрея Мельника повысили – теперь он заместитель министра иностранных дел. Но эстафету унижений перенял польский дипломат.

"Теперь посол Польши в Германии, конечно, не в таких выражениях, как украинский посол, просто не хочу называть его фамилию, я был одним из первых, кто еще в 2021 году его начал критиковать за поведение в отношении "Северного потока 2", май-июнь - был всплеск такой в позапрошлом году. И вот теперь польский посол начинает критиковать Шольца, внешнеполитическое ведомство за то, что они медлительные, не так быстро поставляют и так далее", - отметил Владислав Белов.

Неловкое молчание в ответ накапливало давление внутри Германии. В итоге народный гнев ударил по партии Шольца. На муниципальных выборах в столичном регионе христианские демократы получили всего 18 процентов голосов.

"Общественное мнение недовольно такой беззубой позицией Германии. Немцы – люди гордые и держатся с достоинством. И им неприятно. Первым признаком может быть то, что недавно состоялись муниципальные выборы в Берлине. И на этих выборах потеряла партия СДПГ, потеряли и "Зеленые". А победила ХДС. Это партия, которая ассоциируется с Меркель", - рассказал Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН.

При всех нюансах правления Меркель, особенно ее исключительно лояльном отношении к мигрантам, немцы воспринимали фрау канцлерин как самостоятельного политика с чувством собственного достоинства. Относительно независимая позиция у нее была даже в отношениях с Соединенными Штатами. С приходом к власти Шольца Вашингтон начал закручивать гайки – потому что почувствовал слабину.

"Немцев хотят осадить и сделать более податливыми, но это стратегия Соединенных Штатов Америки. Поэтому, наверное, я допускаю, что поляки и украинцы тиражируют тот тон, который они слышат от американцев. Тот тон, с которым они обмениваются с американцами в кулуарах", - отметил Владимир Оленченко.

Еще более унизительным положение Германии ощущается в контексте экономических связей. При наличии своей промышленности, Берлин вкладывает в американскую, закупая у Вашингтона современное вооружение, даже без торга.

Параллельно Соединенные Штаты активно переманивают немецкие компании и производства за океан, по сути, превращая Германию из промышленного локомотива Европы в зависимого потребителя. Который продолжает подвергаться давлению со стороны Варшавы и даже Киева. При том, что на Украину Германия уже потратила миллиарды евро, а Польша, в некотором смысле, и вовсе живет за счет Берлина.

"И парадокс на данный момент, посмеюсь, потому что он такой достаточно очевидный, на мой взгляд, что Германия является основным донором, то есть вкладывает большего всего в общий бюджет. А Польша больше всего потребляет этих денег. И при этом Польша предъявляет претензии к Германии. То есть этот парадокс на месте немцев можно каждый день обнародовать, каждый день его тиражировать. И тем самым ставить на место польские амбиции", - рассуждает Владимир Оленченко.

Впрочем, это логичное поведение для независимого политика, коим Шольц, по мнению многих экспертов, не является. Скорее, это просто наемный менеджер с начальством в Вашингтоне, как и многие другие в современной Европе. Конспирологи говорят о возможном компромате на канцлера, которым Белый дом его шантажирует.

Впрочем, большинство экспертов считают, что все куда проще - Шольцу может не хватать характера и политического опыта. В Германии после пандемии коронавируса его считали неплохим кризисным менеджером, но внешняя политика оказалась для Шольца слишком сложной наукой. В его беспомощности окончательно убедились после отсутствия внятной реакции на подрыв "Северных потоков". Единственное, что смог сказать канцлер в ответ на требование назвать и наказать виновных, это то, что на теме "нельзя спекулировать".

Даже после громкого расследования Сеймура Херша позиция Берлина не изменилась. Такое бездействие, которое можно назвать изменой родине, считают эксперты, уже обеспечило Шольцу политическую смерть. Впрочем, досрочно складывать с себя полномочия канцлер не собирается. А это значит, что в будущем Германию ждут новые унижения.

Денис Большаков, Татьяна Каминская, "В центре событий", "ТВ Центр".

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