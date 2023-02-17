Погиб оператор-постановщик телеканала "ТВ Центр" Алексей Яковлев

Редакция выражает соболезнования родным и близким Алексея
На этой неделе трагически погиб наш коллега, человек, принимавший активное и очень плодотворное участие в создании и выходе в эфир программы "В центре событий", — оператор-постановщик Алексей Яковлев.
Без преувеличения, один из самых лучших и профессиональных операторов на российском телевидении. И просто хороший человек. Вечная ему память.
Редакция телеканала "ТВ Центр" выражает соболезнования родным и близким Алексея.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"