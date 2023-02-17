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Погиб оператор-постановщик телеканала "ТВ Центр" Алексей Яковлев

22:37
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Редакция выражает соболезнования родным и близким Алексея

На этой неделе трагически погиб наш коллега, человек, принимавший активное и очень плодотворное участие в создании и выходе в эфир программы "В центре событий", — оператор-постановщик Алексей Яковлев.

Без преувеличения, один из самых лучших и профессиональных операторов на российском телевидении. И просто хороший человек. Вечная ему память.

Редакция телеканала "ТВ Центр" выражает соболезнования родным и близким Алексея.

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Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
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