Встреча Путина с лидером фракции ЕР не состоялась из-за положительного ПЦР-теста депутата

Встреча пройдет после послания Федеральному собранию

Владимир Путин не встретился с лидером фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым из-за того, что ПЦР-тест депутата оказался положительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с Васильевым уже после послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля.

На этой неделе Владимир Путин встретился с лидерами остальных думских фракций.

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