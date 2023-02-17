Встреча Путина с лидером фракции ЕР не состоялась из-за положительного ПЦР-теста депутата

Встреча пройдет после послания Федеральному собранию
Владимир Путин не встретился с лидером фракции "Единой России" в Госдуме Владимиром Васильевым из-за того, что ПЦР-тест депутата оказался положительным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет встречу с Васильевым уже после послания Федеральному собранию, которое состоится 21 февраля.
На этой неделе Владимир Путин встретился с лидерами остальных думских фракций.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"