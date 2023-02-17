Украинский алфавит вновь хотят перевести на латиницу

Это уже вторая подобная петиция за последнее время

На сайте президента Украины появилась очередная петиция о переводе украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Для рассмотрения главой государства она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

"Уже не раз упоминалось о переходе на латиницу, разве сейчас не время?" - говорится в тексте петиции (цитата по ТАСС).

Напомним, перевести украинский алфавит на латиницу потребовали авторы петиции, зарегистрированной 24 октября. Отмечалось, что "причин для такого перехода достаточно, и они очевидны".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что русский язык "должен исчезнуть с территории Украины вообще", а обязательными должны быть английский и украинский.

14 февраля сообщалось, что петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

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