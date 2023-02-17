ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинский алфавит вновь хотят перевести на латиницу

19:36
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Это уже вторая подобная петиция за последнее время

На сайте президента Украины появилась очередная петиция о переводе украинского алфавита с кириллицы на латиницу. Для рассмотрения главой государства она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.
На Украине задумали переименовать Россию в Московию

"Уже не раз упоминалось о переходе на латиницу, разве сейчас не время?" - говорится в тексте петиции (цитата по ТАСС).

Напомним, перевести украинский алфавит на латиницу потребовали авторы петиции, зарегистрированной 24 октября. Отмечалось, что "причин для такого перехода достаточно, и они очевидны".

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов ранее заявлял, что русский язык "должен исчезнуть с территории Украины вообще", а обязательными должны быть английский и украинский.

14 февраля сообщалось, что петиция с требованием заменить названия "Россия" и "Российская Федерация" на "Московия" и "Московская Федерация", набрала необходимые для ее официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Урок украинского языка
Урок украинского языка
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.