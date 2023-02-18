За сутки в России госпитализировано 1504 больных коронавирусом

Заразились ковидом 15 318 человек

За сутки в России госпитализировано 1 504 больных коронавирусом, всего зафиксировано 15 318 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 152 402 человека с COVID-19, умерло 395 763 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 156 человек, зарегистрировано 2 854 новых больных, всего в столице 3 396 943 инфицированных, скончался 48 091 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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