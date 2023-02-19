В России госпитализированы с коронавирусом ещё 799 человек

За сутки умерли 36 больных

За сутки в России госпитализировано 799 больных коронавирусом, всего зафиксировано 14 233 случая заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 166 635 человек с COVID-19, умерло 395 799 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 104 человека, зарегистрировано 2 547 новых больных, всего в столице 3 399 490 инфицированных, скончались 48 102 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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