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Российские силы взяли под контроль село Парасковиевка

20:13
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Об этом сообщил Евгений Пригожин

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о взятии российскими силами под контроль населенного пункта Парасковиевка в ДНР.
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"Населенный пункт Парасковиевка полностью находится под контролем подразделений ЧВК "Вагнер"", - говорится в заявлении Пригожина, которое приводит ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская система противовоздушной обороны сбила вертолет Мми-8 украинской армии в районе населенного пункта Никольское Херсонской области.

На южно-донецком и запорожском направлениях потери противника за сутки составили более 70 человек, на донецком направлении — до 200 человек, на краснолиманском — до 90 человек, на купянском — до 80.

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