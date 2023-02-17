Болгария не сможет вступить в еврозону с января 2024 года

Новая целевая дата - 1 января 2025 года

Болгария не успевает ввести евро с 1 января 2024 года. Министр финансов технического правительства страны Росица Велкова сообщила, что новая целевая дата - 1 января 2025 года.

"Болгария не войдет в еврозону с 1 января 2024 года, причина в том, что Болгария не выполняет требований по уровню инфляции и не приняла необходимое законодательство", - приводит ТАСС заявление министра.

9 февраля глава Болгарии Румен Радев заявил, что для Болгарии неприемлемы санкции против ядерной отрасли России. Радев подчеркнул, что в тех областях, где под угрозой оказываются интересы Болгарии, София проявляет осторожность.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"