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Небензя: у России больше нет доверия к Западу

21:18
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Запад в полной мере продемонстрировал свое коварство

У Москвы больше нет доверия к западным странам – "жить как прежде не получится". Об этом заявил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя. Он обратился к западным представителям в СБ ООН, отметив, что они "проявили достаточно глубоко прятавшуюся русофобию".
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"У нас не осталось к вам никого доверия. И никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить – ни в отношении нерасширения НАТО на восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве", - заявил Небензя (цитата по РИА Новости).

По словам постпреда, Запад в полной мере продемонстрировал свою недоговороспособность и коварство – "сначала создав на наших границах неонацистский и националистический улей, а потом разворошив его".

Ранее Василий Небензя заявил, что "перспективы мира будут ближе", когда "эта накачка оружием и это безумие прекратятся", а также в том случае, если "проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев" прекратят свои действия и прислушаются к тревогам Москвы.

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Василий Небензя
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