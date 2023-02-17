Минюст обновил список иностранных агентов

В него попали журналист, историк и школа "Возрождение"

Министерство юстиции расширило реестр иностранных агентов. Сообщение об этом появилось в пятницу вечером на сайте ведомства.

В обновленный перечь включен журналист Андрей Лошак. Он, по данным Минюста, участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами.

Также иностранным агентом признан историк Андрей Зубов. Он распространял недостоверную информацию о деятельности государственных органов, а также ведет преподавательскую деятельность в иностранном вузе.

Кроме того, в реестр включена Школа свободной общественной мысли "Возрождение". Она выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью и изменению конституционного строя.

"Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств", - добавили в министерстве.

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