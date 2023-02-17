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Евродепутат сорвался на крик, говоря о безнаказанности США

21:59
  • пятница
  • 17 февраля 2023

Он назвал подрыв "Северных потоков" преднамеренной террористической атакой

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес эмоционально прокомментировал расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к организации подрывов на "Северных потоках".
Посольство России призвало США доказать непричастность к подрыву "Северных потоков"

"Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", - заявил парламентарий, перейдя на крик.

Мик Уоллес отметил, что это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру, передает РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш сообщил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

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