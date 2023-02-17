Евродепутат сорвался на крик, говоря о безнаказанности США

Он назвал подрыв "Северных потоков" преднамеренной террористической атакой

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес эмоционально прокомментировал расследование журналиста Сеймура Херша о возможной причастности США к организации подрывов на "Северных потоках".

"Неужели ЕС стал настолько покорным империи США, что вы даже не можете спросить их, сделали ли они это. Вы — настоящее посмешище", - заявил парламентарий, перейдя на крик.

Мик Уоллес отметил, что это была преднамеренная террористическая атака на европейскую критическую инфраструктуру, передает РИА Новости.

Ранее американский журналист Сеймур Хёрш сообщил, что в июне 2022 года водолазы ВМС США, действуя под прикрытием учений НАТО Baltops, заложили дистанционно активируемые взрывные устройства, которые три месяца спустя уничтожили три из четырех трубопроводов системы "Северный поток".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"