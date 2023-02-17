Байден не собирается встречаться с Зеленским в Польше

А с лидерами соседних стран - собирается

Американский Белый дом раскрыл подробности визита Джо Байдена в Польшу. Как ожидается, президент США посетит только Варшаву.

В польской столице Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами стран восточного фланга НАТО. Речь идет о государствах "Бухарестской девятки" - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американский президент намерен обсудить в том числе укрепление сдерживания России, роль Польши в поставках оружия Украине.

При этом встречаться с украинским президентом Джо Байден не собирается. Как заявил Кирби, у президента США таких планов нет, пишет ТАСС.

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