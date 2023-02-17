Байден не собирается встречаться с Зеленским в Польше

А с лидерами соседних стран - собирается
Американский Белый дом раскрыл подробности визита Джо Байдена в Польшу. Как ожидается, президент США посетит только Варшаву.
В польской столице Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами стран восточного фланга НАТО. Речь идет о государствах "Бухарестской девятки" - Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.
Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, американский президент намерен обсудить в том числе укрепление сдерживания России, роль Польши в поставках оружия Украине.
При этом встречаться с украинским президентом Джо Байден не собирается. Как заявил Кирби, у президента США таких планов нет, пишет ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"