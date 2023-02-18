Точно в цель: кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г"

Расчёты выполняют задачи в зоне СВО
В ходе спецоперации "Торнадо-Г" бьют точно в цель. Действия расчётов реактивных систем залпового огня публикует Минобороны.
Бойцы Южного военного округа поражают командные пункты и районы сосредоточения неприятеля 122-миллиметровыми снарядами. Модернизированные РСЗО способны уничтожать противника на расстоянии более сорока километров.
Артиллеристы успешно поддерживают огнём наши мотострелковые подразделения. Пакет из сорока снарядов уходит в направлении цели за 20 секунд.
Разведка и корректировка идёт с помощью беспилотников и радиоэлектронного комплекса контрбатарейной борьбы "Зоопарк". После залпа расчёты скрытно меняют позицию, перезаряжаются и снова наносят удар, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"