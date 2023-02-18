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Небензя: Совбез ООН не справляется со своими обязанностями

10:00
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Дипломат привёл пример сорванных Минских соглашений

Совет безопасности ООН не справился со своими прямыми обязанностями - поддержанием мира. Об этом заявил постпред России Василий Небензя на заседании, приуроченном к годовщине Минских соглашений, сообщает "ТВ Центр".
Небензя: у России больше нет доверия к Западу

Дипломат подчеркнул – восемь лет назад эти договорённости были утверждены в качестве единственной правовой основы для урегулирования украинского конфликта. Но Вашингтон и союзники держали камень за пазухой и использовали соглашения как дымовую завесу, готовясь к войне против России в угоду собственным геополитическим интересам.

Они сознательно саботировали выполнение соглашений, в чём откровенно сами и признались. Москву такая ситуация крайне разочаровывает, кроме того, подрывает авторитет Совбеза ООН, подчеркнул Небензя.

"У нас не осталось к вам никакого доверия, и никаким вашим обещаниям мы больше не можем верить. Ни в отношении нерасширения НАТО на Восток, ни о нежелании вмешиваться в наши внутренние дела, ни о стремлении жить в мире и добрососедстве", - сказал дипломат.

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