Названы новые имена героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Сержант Виктор Овчинников сумел вывести колонну наших топливозаправщиков из-под огня украинских националистов. Быстро сориентировавшись в ситуации, он направил машины по другому маршруту. Это спасло жизни наших бойцов. Топливо и ГСМ были вовремя доставлены российским подразделениям, удерживающим стратегический рубеж.

Старший лейтенант медицинской службы Иван Караев, находясь на передовой, неоднократно оказывал помощь военнослужащим мотострелковой бригады. В ходе одного из боёв он вынес из-под обстрела радикалов пятерых раненых, которые не могли передвигаться самостоятельно, и направил их в безопасное место, сообщает "ТВ Центр".

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