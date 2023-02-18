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"Роскосмос" отложил сведение с орбиты разгерметизированного "Прогресса"

10:14
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Решение примет госкомиссия

Сведение "Прогресса МС-21" с неисправной системой терморегулирования с орбиты отложено, сообщил "Роскосмос" у себя в Telegram-канале. После отстыковки от модуля "Поиск" космонавты провели съёмку внешней поверхности грузового корабля и не обнаружили видимых повреждений.
"Роскосмос": корабль "Прогресс МС-21" разгмерметизирован

Решение о дальнейшей программе полёта корабля сегодня примет государственная комиссия. Рассматривается вариант стыковки корабля к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение его с орбиты.

11 февраля на "Прогрессе МС-21" произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Контур грузового корабля был разгерметизирован.

В целях безопасности корабль пришлось изолировать от общего объёма станции, экипаж МКС продолжил работу в штатном режиме, сообщает "ТВ Центр".

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