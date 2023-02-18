Хёрш пообещал раскрыть новые факты о взрывах "Северных потоков"

К диверсии причастны США и их союзники

Американский журналист Сеймур Хёрш заявил, что для начала российской спецоперации были поводы. Расследователь допустил возможность выхода новых материалов по взрывам на "Северных потоках", сообщает "ТВ Центр".

В новом интервью он намекнул: скоро в свет выйдут ещё публикации о том, какую роль в истории с российскими газопроводами сыграли Дания и Швеция, которые пока хранят молчание. От США Хёрш тоже не ждёт чистосердечного признания. Западная пресса дала это понять, проигнорировав скандальное расследование.

Тем временем аэропорты Бремена, Франкфурта, Гамбурга и Мюнхена отменяют рейсы. Работники устроили забастовку и требуют повышения зарплат. Из-за высоких коммунальных счетов людям не хватает на жизнь.

В годовщину подписания провальных Минских соглашений постпред России в ООН напомнил, кто разрушил мир.

Василий Небензя, постоянный представитель России в ООН: "Недавние признания Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Бориса Джонсона не оставляют никаких сомнений в том, что на Западе лишь имитировали конструктивный процесс. Заявление же генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс с 2014 года готовился к войне с Россией, раскрывает план по геополитическому сдерживанию и ослаблению нашей страны, который пытается быть реализованным на наших глазах. Откровения Порошенко и Зеленского всю эту преступную схему красноречиво характеризуют. Состав преступления налицо, мотив понятен.

Как и мотивы тех, кто снабжает киевский режим. Франция уже передала противотанковые ракетные комплексы пятого поколения. Польша и Германия на проходящей в эти дни Мюнхенской конференции договорились о поставке боеприпасов для танков "Леопард".

За всей этой западной помощью на Украине теперь будут пристально следить американские сторожевые псы. Вашингтон собирается направить аудиторов. Западу надоело, что поставляемое Киеву вооружение регулярно всплывает в третьих странах. В Британии заявили, что ВСУ слишком расточительно расходуют боеприпасы и призвали стрелять солдат более метко.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"