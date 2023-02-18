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"Россети" запустили в Подмосковье мощную электроподстанцию "Тютчево"

12:23
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Она повысит надёжность электроснабжения

В Московской области реализуют масштабную программу развития и повышения надёжности электросетей.  Так, в Пушкинском городском округе запустили современную подстанцию "Тютчево", сообщает "ТВ Центр".
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С торжественным запуском самой крупной подстанции на севере Подмосковья в 40 населённых пунктах, где живут почти 200 тысяч человек, наступил новый этап. Питающий центр не просто повысит надёжность снабжения, а улучшит ситуацию и в прилегающей сети. Оборудование здесь - преимущественно отечественное.

Николай Шульгинов, министр энергетики России: "Применены вакуумные выключатели, тоже современные, они более экологичные, чем масляные. В том числе они обеспечивают больший интеграционный ресурс".

На подстанции установлены самые современные средства автоматизации и комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. "Тютчево" обеспечивает потребности и уже существующей инфраструктуры, и развивающейся. И это - только один из проектов в регионе.

Андрей Рюмин, генеральный директор ПАО "Россети": "В ближайшие два года в Московской области группа "Россети" планирует вложить больше 60 миллиардов рублей. Мы находимся на завершающей стадии реконструкции подстанции 500 киловольт "Пахра". Это объект московского энергокольца, объект, который обеспечивает Домодедово надёжным электроснабжением".

"Тютчево" - это 300 мегаватт, а благодаря дополнительной мощности в сети будут созданы условия для подключения новых потребителей в пяти городских округах и наукограде Королёв. В перспективе - ещё и в Ногинске и Фрязине.

На торжественной церемонии открытия подстанции вручили награды сотрудникам, которые внесли особый вклад в развитие электросетевой инфраструктуры региона. Побывал на запуске и губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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