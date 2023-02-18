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Пригороды Артёмовска переходят под контроль российских военных

13:31
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Город постепенно окружают

Армия России взяла под контроль посёлок Парасковеевка в ДНР. Следующая цель - освобождение соседней Берховки.
Перерезаны пути снабжения ВСУ в Артёмовске

Появились первые кадры из Парасковеевки. На улицах – тела убитых националистов, рядом – сожжённые броневики, гильзы от крупнокалиберных снарядов к натовским пушкам.

Казалось, операция по освобождению посёлка растянется на неделю. ВСУ ожесточенно сопротивлялись и ничто не обещало скорой победы. Но накануне стремительным броском штурмовые отряды опрокинули националистов. Сейчас поселок полностью зачищен и находится под контролем российской группировки, сообщает "ТВ Центр".

К Парасковеевке подтягивают тяжёлые реактивные установки. Теперь, главная цель – соседняя Берховка. Это ещё один укрепрайон ВСУ на участке артёмовского направления. Сейчас вся огневая мощь российской артиллерии сосредоточена именно здесь. В прицелах батарей и расчётов – едва ли не каждый квадратный метр посёлка.

По сути, освобождение Берховки обернётся катастрофой для группировки ВСУ в самом Артёмовске. Националистам будут окончательно перерезаны пути доставки подкрепления и боеприпасов, а для российских подразделений ещё и откроется дорога на Славянск. 

На фронте между Сватово и Кременной, испытывая острую нехватку в технике, боевики попытались применить новую тактику. Подняли в воздух сразу несколько самодельных дронов, снаряженных гранатами и повели их к позициям российских войск. Но десантники успели заметить угрозу и расстреляли беспилотники в воздухе.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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