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Собянин рассказал о реконструкции Южного речного вокзала

11:16
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Она подходит к концу

Южный речной вокзал Москвы примет первых посетителей уже весной. О завершении реконструкции рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Сначала там будут курсировать прогулочные трамвайчики, а затем вокзал станет одной из самых крупных остановок регулярного водного маршрута "Печатники – Автозаводский мост".

После масштабного благоустройства набережной организуют и причалы для круизных теплоходов. Перед зданием вокзала создадут зону отдыха для детей и взрослых, сообщает "ТВ Центр".

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