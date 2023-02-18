Умерла Людмила Абрамова - вторая жена Владимира Высоцкого

Ей было 83 года

Советская актриса и сценаристка, вторая жена Владимира Высоцкого Людмила Абрамова скончалась на 84-м году жизни. Об этом РИА Новости сообщил её сын Никита Высоцкий.

Людмила Абрамова родилась 16 августа 1939 года. В кино она снималась мало. В её фильмографии - картины "713-й просит посадку", "Восточный коридор", "Красный чернозём".

Абрамова вышла замуж за Высоцкого в 1965 году. В союзе с поэтом и артистом родились сыновья Аркадий и Никита. В 1970 году Высоцкий развёлся с Абрамовой и женился на французской актрисе Марине Влади.

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