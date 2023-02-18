В Курской области после обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

Люди не пострадали

Территория Курской области подверглась обстрелу со стороны Украины. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

По информации губернатора, пять прилётов зафиксировано в районе села Горналь Суджанского района. Там обошлось без пострадавших и повреждений.

По два снаряда упало в окрестностях деревни Елизаветовка и около подстанции села Попово-Лежачи Глушковского района. В результате обстрелов нарушено электроснабжение посёлка Краснооктябрьский и села Волфино, а в Елизаветовке повреждена газораспределительная станция.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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