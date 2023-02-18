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Московский политех проводит День открытых дверей

14:54
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Абитуриенты знакомятся с программой обучения

Будущих студентов сегодня приглашает Московский политех. Университет проводит День открытых дверей, сообщает "ТВ Центр".

Абитуриенты могут познакомиться с программой обучения, узнать больше о практиках, стажировках и дальнейшем трудоустройстве. Также в программе круглый стол, в котором примут участие представители президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Существует большой разрыв в понимании ценностей либо недооценки тех или иных компетенций. Мы ориентируемся на запросы работодателя. Работодатель наиболее чётко и конкретно понимает, какие софтовые компетенции нужны инженеру", - отметил руководитель направления по реализации проекта "Центры компетенций" АНО "Россия - страна возможностей" Игорь Жуковский.

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