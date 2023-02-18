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КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японии

14:26
  • суббота
  • 18 февраля 2023

В Токио создан кризисный штаб

КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Минобороны Японии.

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Ракета пролетела на высоте около шести километров и, предположительно, упала в исключительной экономической зоне Японии, в 200 километрах к западу от северного острова Хоккайдо, передаёт телеканал NHK. В Минобороны Японии заявили, что она была способна достичь континентальной территории США.

При канцелярии премьер-министра Японии был сформирован кризисный штаб с участием ключевых министров для сбора и анализа информации.

Пхеньян периодически проводит тренировочные пуски ракет. При этом в КНДР не раз заявляли, что испытывают ракеты из-за провокаций США и их союзников в регионе, которые проводят масштабные военные учения.

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