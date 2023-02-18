Российские военные спасли путешественника из Франции и его собаку

Они чуть не утонули в Атлантике

Десять суток в открытом море. Российские военные моряки спасли французского яхтсмена, терпевшего бедствие в Атлантическом океане. 34-летний Лука Монтёй совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой. Во время плавания на яхте отказал автопилот, а вскоре судно получило и механическое повреждение.

Сигнал бедствия услышал российский танкер "Кама", который шёл в ЮАР в составе кораблей Северного флота. Получив разрешение от Минобороны, "Кама" отклонилась от маршрута и направилась в район бедствия, сообщает "ТВ Центр".

Путешественник и его собака были подняты на борт и доставлены в Кейптаун. Родители француза уже выразили благодарность российским морякам и военному руководству, а сам Лука Монтёй пообещал приехать в Мурманск, чтобы встретить там после дальнего плавания спасший его экипаж.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"