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Российские военные спасли путешественника из Франции и его собаку

15:40
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Они чуть не утонули в Атлантике

Десять суток в открытом море. Российские военные моряки спасли французского яхтсмена, терпевшего бедствие в Атлантическом океане. 34-летний Лука Монтёй совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой. Во время плавания на яхте отказал автопилот, а вскоре судно получило и механическое повреждение.
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Сигнал бедствия услышал российский танкер "Кама", который шёл в ЮАР в составе кораблей Северного флота. Получив разрешение от Минобороны, "Кама" отклонилась от маршрута и направилась в район бедствия, сообщает "ТВ Центр".

Путешественник и его собака были подняты на борт и доставлены в Кейптаун. Родители француза уже выразили благодарность российским морякам и военному руководству, а сам Лука Монтёй пообещал приехать в Мурманск, чтобы встретить там после дальнего плавания спасший его экипаж.

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Спасение французского моряка
Спасение французского моряка
Спасение французского моряка
Спасение французского моряка
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