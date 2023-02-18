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Запад передаст Украине истребители после окончания СВО

17:23
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Позицию США и их союзников озвучили в Лондоне

Украина получит боевые самолёты только после окончания российской спецоперации. Это решение Запада, сообщил в интервью германскому изданию Der Spiegel министр обороны Великобритании Бен Уоллес.
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"Пройдет ещё много времени, прежде чем кто-то передаст самолёты Украине, это нужно честно признать", - сказал глава Минобороны Соединённого Королевства.

Киев давно просит США и их союзников передать ему истребители. Но Запад остаётся непреклонен: 31 января Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине самолёты F-16. О своих машинах подобные заявления делали руководители Британии и Германии.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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