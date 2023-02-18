Собянин рассказал о проекте "Наше дерево"

Он пользуется популярностью у москвичей

Москвичи могут высадить в парке именное дерево в честь рождения ребёнка. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в городском проекте "Наше дерево" участвуют семьи, чьим малышам ещё не исполнилось три года. В этом году заявки принимаются до 25 апреля. Подать её может один из родителей с регистрацией в Москве.

Семейно-экологический проект "Наше дерево" стартовал четыре года назад. Благодаря ему в 27 парках Москвы уже высажено почти 23 тысячи именных деревьев.

Сегодня каждая московская семья может отпраздновать рождение ребенка, высадив в одном из парков именное дерево. Участие в проекте бесплатное, саженцы предоставляет московское правительство.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"