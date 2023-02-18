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Принято решение о судьбе повреждённого "Прогресса"

16:02
  • суббота
  • 18 февраля 2023

О нём сообщили в "Роскосмосе"

Грузовой корабль "Прогресс" с неисправной системой терморегулирования сведут с орбиты завтра. Об этом сообщили в "Роскосмосе".

Сегодня утром корабль отстыковался от МКС и должен был сгореть в атмосфере при возвращении на Землю. Однако госкомиссия решила отложить операцию, чтобы изучить фото- и видеоматериалы для выяснения причин неисправности, выявленной 11 февраля, сообщает "ТВ Центр".

Она очень схожа с недавним случаем разгерметизации на корабле "Союз", где также произошла утечка теплоносителя. Из-за этого российским космонавтам придёт провести на МКС ещё какое-то время.

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