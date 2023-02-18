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Собянин назвал самые популярные цифровые сервисы в Москве

15:00
  • суббота
  • 18 февраля 2023

На портале mos.ru скоро появятся новые услуги

Электронный дневник, передача показаний приборов учёта и запись к врачу – это самые популярные у москвичей электронные сервисы на портале mos.ru. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что с 2011 года москвичи воспользовались услугами и сервисами mos.ru более трёх миллиардов раз. Только в прошлом году популярность портала выросла на 39%.

Собянин также сообщил, что сейчас идёт работа над созданием суперсервисов, которые объединят несколько услуг и полезные инструкции. Например, "Переезд по программе реновации помогает на всех этапах переселения, а "Переезд в Москве поможет новосёлам адаптироваться на новом месте.

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