Ненавидят и боятся: Медведев - об отношении НАТО к России

Зампред Совбеза прокомментировал слова генсека НАТО

"Ну как же они обгадились там в НАТО", - так начал свой очередной пост в Telegram Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России прокомментировал недавнее заявление руководителя НАТО Йенса Столтеберга, который сказал, что риск победы России гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине.

"Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся", -написал Медведев.

Как заявил генсек НАТО на Мюнхенской конференции по безопасности, альянс должен активно вооружаться, модернизировать свои армии и готовиться к продолжению противостояния с Россией.

"Многие боятся, что наша поддержка в отношении Украины может привести к эскалации конфликта. Позвольте мне внести ясность: свободных от риска вариантов не существует. Но самым большим риском будет, если Путин победит", - заявил Столтенберг.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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