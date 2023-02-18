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Собянин: Более 15 миллионов книг доступно москвичам по единому читательскому билету

16:39
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Его можно оформить на портале mos.ru

Каждому москвичу с единым читательским билетом теперь доступно около 15 миллионов книг из библиотечного фонда Москвы. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что раньше в поисках нужной книги приходилось обойти несколько библиотек и регистрироваться в каждой. Сейчас все они подключены к общей информационной системе.

Оформить читательский билет в разных форматах можно на портале mos.ru, а выбрать книгу - с помощью сервиса "Библиотеки Москвы". Собянин сообщил, что единый читательский билет оформили уже больше 800 тысяч горожан.

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