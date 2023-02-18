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Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский

18:16
  • суббота
  • 18 февраля 2023

Ему было 87 лет

Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Ему было 87 лет, сообщает ТАСС.

Писаревский был хоккеистом, в 1950-е годы он выступал за московское "Динамо", воскресенский "Химик и челябинский "Трактор". После ухода из большого спорта он работал на радиостанции "Маяк", освещал знаковые спортивные соревнования и турниры.

Владимир Писаревский внёс большой вклад в развитие советской комментаторской школы: в 2013 году была издана аудиокнига "Как стать спортивным комментатором" с тематическим интервью хоккеиста и журналиста.

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