Ему было 87 лет

Умер спортивный комментатор Владимир Писаревский. Ему было 87 лет, сообщает ТАСС.

Писаревский был хоккеистом, в 1950-е годы он выступал за московское "Динамо", воскресенский "Химик и челябинский "Трактор". После ухода из большого спорта он работал на радиостанции "Маяк", освещал знаковые спортивные соревнования и турниры.

Владимир Писаревский внёс большой вклад в развитие советской комментаторской школы: в 2013 году была издана аудиокнига "Как стать спортивным комментатором" с тематическим интервью хоккеиста и журналиста.

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